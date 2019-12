Bolivia wil gevluchte ex-president Morales laten vervolgen

Het Openbaar Ministerie in Bolivia wil de gevluchte ex-president Morales vervolgen voor opruiing en terrorisme. Hij zou zich daar schuldig aan hebben gemaakt na zijn gedwongen aftreden, in november.

Het bewijs daarvoor is volgens de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken een videoband, waarop te zien is dat een man over een telefoon instructies krijgt om barricades op te richten. De man die de opdrachten geeft, is Morales, zegt minister Murillo.

Morales trad begin november af na aanhoudende protesten tegen de verkiezingsuitslag in oktober. Morales eiste de overwinning op, maar tegenstanders beschuldigden hem van fraude. Ze kregen steun van de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) die onregelmatigheden vaststelde en de verkiezingen ongeldig verklaarde. Ook het leger keerde zich tegen hem.

Morales vluchtte op 10 november naar het buitenland. Hij kreeg in eerste instantie politiek asiel in Mexico, maar vestigde zich vorige week in Argentinië, omdat hij van daaruit makkelijker contact kan onderhouden met zijn medestanders in Bolivia.