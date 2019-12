Pelosi noemt Trump voor impeachment-stemming 'bedreiging' voor democratie

Bill Clinton was in 1998 de laatste president die in staat van beschuldiging was gesteld, omdat hij onder ede had gelogen over een affaire met een stagiaire. Voor hem was Andrew Johnson in 1868 de eerste president die dreigde te worden afgezet; hij had zijn minister van Defensie zonder toestemming van het Congres ontslagen.

Beide presidenten konden uiteindelijk blijven zitten, omdat er in de Senaat niet de benodigde meerderheid was voor hun afzetting, net zoals de verwachting is bij Trump.