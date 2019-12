Griekse politie vindt baby in ondergrondse vuilcontainer

In de Griekse stad Kalamata is een baby aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer. Het jongetje van zo'n acht dagen oud werd vanochtend gevonden door een vrouw. Ze was de katten in de buurt aan het voeren, toen ze plotseling een kindje hoorde huilen.

Daarna belde ze meteen de politie, die de baby uit het vuilnis haalde. Het kindje verkeert volgens de Griekse autoriteiten in relatief goede gezondheid.

Volgens de burgemeester van Kalamata had de baby "geluk in zijn ongeluk", omdat de vuilniswagen die onderweg was om de container te legen was vertraagd.

In de zaak is een 24-jarige vrouw aangehouden. Zij is waarschijnlijk de moeder van het kind en wordt verdacht van poging tot kinderdoding.