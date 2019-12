Ruim twee jaar cel geëist tegen Rotterdamse tantramasseur

Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 2,5 jaar geëist, waarvan tien maanden voorwaardelijk, tegen een tantramasseur uit Rotterdam. Edwin M. zou vijf vrouwelijke cliënten seksueel hebben misbruikt. De eis komt overeen met de straf die een tantramasseur uit Rhenen eerder dit jaar kreeg opgelegd voor eenzelfde vergrijp.

Volgens de officier van justitie heeft M. in de periode 2015 tot 2017 kwetsbare vrouwen alleen maar verder in de problemen gebracht. Een aantal van hen had een misbruikverleden. "Ze dachten hulp te krijgen, maar raakten alleen maar ernstiger getraumatiseerd. Sommigen durven nu zelfs helemaal niet meer naar een arts of hulpverlener toe", zei de officier.

Rapé

De officier vond het extra kwalijk dat de 54-jarige masseur verschillende vrouwen rapé toediende. Dat is geraspte pruimtabak die de slachtoffers in een "lichtere toestand" zou hebben gebracht. Volgens M. maakte het middel gebruikers enkel "scherper en meer bewust van hun lichaam".

Hij sprak verder alle beschuldigingen tegen. M. gaf wel toe dat hij met sommige vrouwen seks heeft gehad, maar dat gebeurde volgens hem uitsluitend na zorgvuldig overleg.

Voor de rechtbank in Rotterdam kwam zijn advocaat met een reeks verklaringen van zeer tevreden cliënten. Sommigen van hen zeggen wel degelijk baat te hebben gehad bij zijn massages van ook de "yoni", het woord voor vagina in de tantrawereld.

Heksenjacht

In de ogen van M. was hij, net als eerder zijn Rhenense collega, slachtoffer van een heksenjacht, die zou zijn aangewakkerd door de twee vrouwen achter het Meldpunt Tantra Misbruik.

Volgens zijn advocaat was er sprake van "trail by media", waarin het tv-programma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman een belangrijke rol zou hebben gespeeld.

Na die uitzending over onder andere de praktijk van M. werd hij naar eigen zeggen via sociale media met de dood bedreigd. Daartegen heeft het OM volgens de advocaat geen enkele actie ondernomen. De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak op 15 januari.