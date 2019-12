Utrechtse binnenstad krijgt 'ouderwetse' straatnaamborden

In de binnenstad van Utrecht worden de komende vier jaar alle 1200 straatnaamborden vervangen. De nieuwe borden zijn gemaakt van emaille en hebben een 'ouderwetse' uitstraling.



Volgens de gemeente passen de nieuwe borden beter bij het historische karakter van het centrum. De straatnamen staan erop aangegeven in hetzelfde lettertype als 100 jaar geleden. Utrecht werkt al langer aan het benadrukken van historische elementen. Op veel plekken in de binnenstad worden oude grachten weer uitgegraven, moderne straatlantaarns vervangen door sfeervolle verlichting en oude gevels aangelicht.

Ietsje duurder

De emaillen borden zijn gemiddeld 15 euro duurder dan de gebruikelijke aluminium exemplaren, maar gaan volgens een gemeentewoordvoerder tot 80 jaar langer mee. De levensduur van de huidige aluminium straatnaamborden is 15 tot 20 jaar. De emaillen variant kan wel 100 jaar blijven hangen. Het vervangen van de borden gaat ongeveer 150.000 euro kosten.

Wethouder Kees Diepeveen verving vandaag het eerste bordje op de Ganzenmarkt. Dit jaar worden er nog 250 borden vervangen, de rest gebeurt in de jaren daarna. De oude borden worden gerecycled.