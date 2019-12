OM sluit zaak-Anja Schaap, verdwijning was geen misdrijf

De Katwijkse Anja Schaap is niet door een misdrijf om het leven gekomen. De 33-jarige vrouw verdween op 29 mei. Langdurige zoekacties leverden niets op. Haar lichaam werd een paar weken later gevonden in de zee bij de Waddeneilanden.

De politie zegt dat er geen aanwijzingen zijn gevonden voor een misdrijf en wil niet ingaan op de vraag wat er dan wel met Schaap is gebeurd. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak gesloten.

Schaap werd vermist nadat ze in de nacht van 28 op 29 mei een Katwijks café had verlaten. Op camerabeelden was te zien dat ze die nacht nog enkele uren door het dorp liep. Wekenlang werd er gezocht naar de vrouw. Op 18 juni werd haar lichaam door een Duitse schipper gevonden in zee ten noorden van de Waddeneilanden.

Veel inwoners van Katwijk, maar ook daarbuiten, leefden mee met de familie van de vrouw, schrijft Omroep West. Er werd een herdenkingsdienst georganiseerd waarbij 1200 euro werd opgehaald. Dat geld werd vervolgens overgemaakt naar de hulpdiensten die meezochten naar de Katwijkse.

Volgens de woordvoerder van de politie zijn de familieleden inmiddels op de hoogte gesteld van de uitkomst van het onderzoek.