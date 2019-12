Zwitserse jagers vinden zes kilo plastic in hertenmaag

Zwitserse jagers hebben een hert afgeschoten dat, naar later bleek, heeft rondgelopen met zes kilo plastic in zijn maag. Het dier was een gevaar voor de veiligheid geworden doordat het bij de bergdorpen Arosa en Langwies in het kanton Graubünden naar voedsel zocht op composthopen en in vogelhuisjes.

Bij onderzoek van het kadaver kwamen onder meer plastic handschoenen, elektriciteitsdraad en netjes van vogelvoer uit de maag. Zodra de eerste sneeuw is gevallen, gaan de dieren in de bewoonde wereld op zoek naar voedsel op bijvoorbeeld composthopen in tuinen.

Het is volgens het Zwitserse federaal bureau voor milieu moeilijk de dieren te beschermen tegen het eten van plastic. Een woordvoerder zei bij de Zwitserse omroep SRF dat de herten niet mogen worden bijgevoerd. Ook moet organisch afval goed worden afgedekt om te voorkomen dat het herten, reeën, beren of wolven aantrekt.