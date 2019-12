Miljoenenschade door explosie in Tennet-transformator in Achterhoek

De schade door de explosie in een transformator van Tennet, gisteravond, loopt in de miljoenen. Dat zegt een woordvoerder van de stroomnetbeheerder.

Door de brand die ontstond in een hoogspanningsstation bij Langerak en Hummelo moet een van de enorme transformatoren hoogstwaarschijnlijk worden vervangen. Een nieuwe gaat miljoenen euro's kosten, zegt een woordvoerder. Tennet heeft een externe partij ingeschakeld om de schade en het incident te onderzoeken.

Het is nog onduidelijk wanneer de transformator vervangen gaat worden. Het uitvallen ervan heeft volgens Tennet geen gevolgen voor de stroomvoorziening.

De brand in de transformator ontstond gisteravond. Het duurde een paar uur voor de brandweer kon gaan blussen, omdat eerst de stroom op het terrein moest worden uitgezet. Omdat er ook olie in brand stond, was er veel rook. Inwoners van Langerak kregen daarom een NL-alert. De brand was rond 00.30 uur onder controle, meldt Omroep Gelderland.