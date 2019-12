Busbedrijf Havi Beheer failliet, onduidelijkheid over geboekte reizen

Het bedrijf Havi Beheer uit Goor is failliet verklaard. Gelieerde bedrijven als Havi Reizen en Peter Langhout Reizen zijn niet failliet, meldt de curator op zijn website. Of alle geplande reizen met deze organisaties kunnen doorgaan, is onduidelijk.

De curator onderzoekt welke reizen de komende veertien dagen gepland zijn en hoopt reizigers morgen meer informatie te kunnen geven. Het streven is om geplande reizen zoveel mogelijk te laten plaatsvinden.

Havi Travel is een van de grote touringcarbedrijven in Nederland en biedt onder meer groepsreizen naar evenementen en voetbalwedstrijden aan. Het bedrijf nam in 2016 Peter Langhout over en in 2018 de busreizen van OAD. Het wagenpark bestaat uit ongeveer honderd bussen.

RTV Oost meldt dat directeur Hennie Visscher het faillissement zelf heeft aangevraagd. Hij wil niet zeggen waardoor het bedrijf in de problemen is geraakt. De organisatie is telefonisch onbereikbaar.