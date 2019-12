'Aso-asielzoekers' mogen opvangcentrum niet meer verlaten

Asielzoekers die ernstige overlast veroorzaken, worden voortaan overgeplaatst naar een speciaal opvangcentrum in Hoogeveen. Ze mogen het terrein niet verlaten. Op die manier wil staatssecretaris Broekers-Knol de overlast voor omwonenden en winkeliers in de buurt wegnemen.

De afgelopen twee jaar werden overlastgevers ondergebracht op locaties met extra begeleiding en toezicht in Amsterdam en Hoogeveen. Toch bleven ze problemen veroorzaken in de buurt en bij winkels.

Daarom heeft Broekers-Knol nu besloten om in Hoogeveen een zogeheten Handhaving en Toezichtlocatie (HTL) te openen, met een extra streng regime.

Draagvlak ondermijnd

De asielzoekers daar krijgen een strikt gebiedsgebod opgelegd, waardoor ze in de praktijk alleen nog maar op het terrein verblijven. Daar komen winkels en andere faciliteiten, zodat er geen noodzaak is het opvangcentrum te verlaten. Daar wordt op gelet door bijzondere opsporingsambtenaren (boa's).

Broekers noemt het onaanvaardbaar dat een relatief kleine groep asielzoekers overlast veroorzaakt door winkeldiefstal, vernieling en bedreiging. Daardoor wordt het draagvlak voor het asielsysteem ondermijnd, schrijft ze.

De staatssecretaris heeft naar eigen zeggen goede afspraken gemaakt met de gemeente Hoogeveen. Ook burgemeester Loohuis is tevreden. "Voor onze inwoners is het belangrijk dat zij geen overlast hebben. Ik heb er vertrouwen in dat dit met deze afspraken goed haalbaar is."