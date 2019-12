Impeachment? In Indianola vinden ze het verspilde moeite

"Ik zie een gat. Een groot, kaalgeslagen gat. Hier had allang een gebouw moeten staan." Een ontevreden Kelly Shaw tuurt over een bouwhek dat is afgedekt met zwart plastic.

Het gat waar burgemeester Shaw het over heeft is een omgeploegd terrein, ter grootte van een voetbalveld. Dit was het plaatselijke town square waar meer dan honderd jaar lang een fraai rechtbankgebouw pronkte. Het plein is omringd door kleine winkels en andere kleine bedrijven. Samen met de rechtbank vormden ze het kloppende hart van Indianola, een plattelandsgemeente in de staat Iowa in het Midwesten.

Twee jaar geleden ging de rechtbank tegen de vlakte om plaats te maken voor een nieuwe. Maar door geldproblemen is het nog steeds niet van de grond gekomen."Dit leidt tot grote frustratie bij de winkeliers. Het is slecht voor de zaken", zegt Shaw. "Dit is waar ze zich écht druk om maken hier."

En het impeachmentproces in het verre Washington? Een spottende grijns verschijnt op het gezicht van Shaw. "Inwoners hier zijn op de hoogte van de afzettingsprocedure, al volgen ze het op afstand. Maar ze begrijpen niet waarom dit zo belangrijk is. Ze snappen het hele Oekraïneschandaal niet. Ze begrijpen niet waarom de politieke partijen in Washington niet kunnen samenwerken en een oplossing vinden voor zaken die belangrijk zijn voor het Midwesten. De afzettingsprocedure vinden ze verspilde moeite."