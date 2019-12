Indonesië nagelt buitenlanders met drugs aan de schandpaal

Zes buitenlanders die probeerden met drugs in hun bagage Indonesië binnen te komen, zijn publiekelijk aan de schandpaal genageld. Op een persconferentie werden ze in oranje gevangeniskleding opgesteld in een rij. Alle zes kwamen per vliegtuig naar Bali, waar ze op de luchthaven van Denpasar werden betrapt.

Het gaat om een Zwitser, een Thaise man, een Chileen, een vrouw uit Singapore en twee mannen uit Hongkong. Ze werden aan de pers gepresenteerd met geboeide handen en voeten. Ze zijn afzonderlijk van elkaar gearresteerd sinds 4 november. Ze hadden uiteenlopende hoeveelheden drugs bij zich, variërend van marihuana (17 en 30 gram) tot 0,35 gram cocaïne en methamfetamine (77 gram en 3,2 en 4 kilo).

Lange straffen

De Indonesische drugswetten zijn extreem streng. Smokkelaars krijgen vaak lange gevangenisstraffen of worden tot de doodstraf veroordeeld. Momenteel zitten er 150 mensen in de dodencel, meestal voor drugssmokkel, waarvan een derde buitenlander is.

In mei werd een Fransman ter dood veroordeeld wegens het smokkelen van 3 kilo ecstasy. Zijn straf werd later omgezet naar 19 jaar gevangenis. Vorige maand werden twee Thai tot 16 jaar veroordeeld voor methamfetaminesmokkel.