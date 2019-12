Providers schikken rechtszaak over 'gratis' mobieltje, klanten gecompenseerd

Telecomproviders hebben een schikking getroffen met consumentenorganisaties over de compensatie van klanten met een abonnement met een 'gratis' mobieltje.

Consumenten die zich voor september hebben aangemeld, kunnen geld terug krijgen. Dat zijn er volgens de Consumentenbond zo'n 50.000.

KPN, T-Mobile, Tele2 en Vodafone verkochten jarenlang abonnementen met een 'gratis' toestel erbij. Maar die praktijk is illegaal, oordeelde besloot de hoogste rechter, de Hoge Raad, in 2016. Want in feite zaten de kosten gewoon verwerkt in de abonnementsprijs en was het dus een persoonlijke lening. En daarvoor gelden strengere regels.

Hoogte compensatie nog onduidelijk

"Consumenten zijn misleid, want het was niet gratis", zegt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. "En als een abonnement afliep, lieten providers klanten hetzelfde bedrag doorbetalen. Terwijl dat eigenlijk omlaag moest, omdat de telefoon al was afbetaald."

Providers rekenden in sommige gevallen ook meer rente dan toegestaan. De Consumentenbond en ConsumentenClaim daagden de providers voor de rechter. Met deze schikking komt er dus een einde aan die zaken.

Hoeveel compensatie klanten kunnen krijgen, daar wordt nog over onderhandeld. "Maar het is een bedrag waarvan wij denken dat consumenten er tevreden mee zullen zijn", aldus Spierenburg.

Na de uitspraak van de Hoge Raad zijn providers gestopt met 'gratis' mobieltjes. Nu vermelden ze altijd duidelijk hoeveel je betaalt voor het toestel en hoeveel voor het abonnement.