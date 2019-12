Wekdienst 18/12: boeren en bouwers protesteren, Snel in de knoop

Ander nieuws uit de nacht

Lichaam verdronken migrant in Nederlandse wateren, smokkelaars voor de rechter: Haar stoffelijk overschot werd enkele tientallen kilometers voor de kust van IJmuiden ontdekt.

Duizenden winkels verdwenen, wel meer supermarkten en tuincentra: De afname zit vooral bij zaken met producten die steeds vaker online worden gekocht, zoals elektronica, schoenen, boeken en sportartikelen. Het grootst was de terugloop bij winkels die foto- en videoartikelen verkopen.

Trump beschuldigt Pelosi voor impeachment-stemming van 'oorlogsverklaring': De president schrijft onder meer dat Pelosi een "kwaadaardige kruistocht" tegen hem voert. Ook verwijt hij haar dat ze "openlijk de oorlog verklaart aan de Amerikaanse democratie" door verder te gaan met "uw ongeldige impeachment-procedure".

Rotterdam Centraal krijgt als eerste station in Nederland het 'grote blauwe bord' terug. Het is een digitale versie van het oude bord waarop alle vertrektijden van de treinen staan. In Rotterdam gaat het om een scherm van 9,5 bij 1.80 meter. Later dit jaar krijgen ook Den Haag Centraal en Utrecht Centraal zo'n blauw scherm in de stationshal.