'Honderden zorgleerlingen overwegen te stoppen door nare stage-ervaring'

Honderden leerlingen in de zorg en kinderopvang overwegen om te stoppen met hun opleiding na vervelende ervaringen bij hun stagebedrijf. Dat blijkt uit een tussenstand van het meldpunt Stagemisbruik, dat vakbond FNV opzette na een uitzending van Reporter Radio over misstanden in de zorg.

Het meldpunt is op 3 november geopend; sindsdien zijn er 540 meldingen binnengekomen. De meest gehoorde klacht is dat stagiairs als volwaardige werknemers worden ingezet. "Vooral tijdens vakanties en ziektes van werknemers worden ze vaak als volledige kracht ingeroosterd", zegt FNV-bestuurder Cor de Beurs.

Ook zijn er meldingen van onveilige situaties op stageplekken. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitvoeren van complexe wondzorg bij patiënten, waar de leerlingen soms geen bevoegdheid voor hebben.

Ernstige gevolgen

FNV zegt dat veel leerlingen geen meldingen durfden te maken uit angst voor een negatieve beoordeling voor hun stage. Het meldpunt blijft open tot 6 januari.

Onverantwoorde situaties tijdens stage kunnen volgens FNV soms ernstige gevolgen hebben voor leerlingen. Een van de studenten die een melding maakte, is Maaike. Zij liep stage in de gehandicaptenzorg. "Ik werd geschopt en geslagen door cliënten en soms zes dagen achter elkaar ingeroosterd, terwijl ik ook nog een dag per week naar school moest", zei zij tegen FNV. "Ik ben alleenstaande moeder en kon het niet rondbreien. Ik kreeg een burn-out en toen is mijn contract beëindigd."

Een andere melding kwam van Laura. Zij vertelde dat ze na twee weken stage in de thuiszorg alleen bij cliënten moest langsgaan en handelingen moest verrichten waartoe ze niet bekwaam was. "Ik moest wonden verzorgen bij een meneer met twee geamputeerde tenen, terwijl ik er hier op school alleen nog maar theorieles over had gehad", vertelde ze. "Toen ik mijn twijfels meedeelde aan mijn stagebegeleider, zei ze er alle vertrouwen in te hebben dat ik het wel goed zou doen."

Onvoldoende begeleiding

De FNV zegt dat veel leerlingen aangeven dat er weinig tijd is voor stagebegeleiding, of dat er soms helemaal geen begeleiders aanwezig zijn op de stageplek.

De klachten komen overigens niet alleen van studenten: ook stagebegeleiders hebben geklaagd. Zij zeggen dat zonder enig overleg stagiairs aan hen worden toegewezen, waarna zij daar zelf tijd voor moeten vrijmaken.