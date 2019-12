'Geen zwarte, wel een zware spits': wat kun je verwachten op deze actiedag?

Terwijl de FDF de acties dus heeft afgeblazen, heeft de stichting Bouw in Verzet bouwvakkers juist opgeroepen om vandaag massaal actie te gaan voeren. Ook de boeren zijn welkom bij dat protest, zegt de organisatie. Die acties hebben wel een ander doel, zegt Jacco van den Berg van Bouw in Verzet. "Geen acties bij distributiecentra, maar langzaamaanacties op provinciale en snelwegen."

De precieze locaties van de acties was gisteravond nog niet vastgelegd, zegt Van den Berg. "Dat ligt aan de autoriteiten, we overleggen met de politie. Mogen we de snelweg op, ja of nee? We hebben al routes uitgestippeld, maar het is ook heel moeilijk om het aantal deelnemers van tevoren in te schatten." Van den Berg rekent in ieder geval op "een paar duizend" deelnemers verspreid over het land.

'Den Haag enige vaste doel'

Alleen de bestemming van de deelnemers die zich in Alkmaar en Berkel en Rodenrijs verzamelen is zeker: die gaan richting Den Haag. Volgens Van den Berg is daarover contact met de autoriteiten en wordt vanochtend besloten wat er precies gaat gebeuren. "Waar kunnen we de voertuigen kwijt? Of gaan we er doorheen en stoppen we niet? We gaan er een positieve invulling aan geven."

Er is ook gesproken over acties bij een biomassacentrale in Delfzijl, maar daar kan Van den Berg niets over zeggen. "Daar weten we niks vanaf. Den Haag is het enige vaste doel."