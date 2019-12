Duitser rijdt fietser aan voor 'gevangenisverzorging': levenslang

Een Duitse dakloze die afgelopen zomer met opzet een fietser aanreed om zo een verblijf in de gevangenis uit te lokken, is veroordeeld tot levenslang.

Volgens de rechtbank in Oldenburg wilde de 62-jarige man, die aan suikerziekte lijdt, per se in de cel belanden om verzorgd te worden en verzekerd te zijn. Omdat hij daarvoor achteloos het leven van iemand anders op het spel heeft gezet, verdient hij ook een lange tijd achter de tralies, vindt de rechter.

De dakloze man had zo'n twee jaar met een auto rondgezworven. Toen zijn spaargeld op raakte, zou hij tot zijn daad hebben besloten. In juni reed hij in de buurt van Oldenburg met 80 kilometer per uur in op de fietser. De man van 48 overleefde de klap wonder boven wonder.

De rechter heeft de dakloze veroordeeld voor poging tot moord, omdat hij voorbedachten rade en hebzucht bewezen acht. De veroordeelde toonde volgens de persrechter enig berouw: zijn toekomstige pensioenuitkering gaat op eigen verzoek naar het slachtoffer.