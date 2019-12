Duizenden winkels verdwenen, wel meer supermarkten en tuincentra

Het aantal winkels is het afgelopen decennium met ruim 11 procent gedaald. Begin dit jaar waren er nog 86.000 retail-vestigingen in Nederland, tegen ruim 97.000 in 2010. Die cijfers heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gepubliceerd.

Vooral zogeheten non-food-zaken zijn verdwenen: hun aantal nam met 15 procent af. De afname zit vooral bij zaken met producten die steeds vaker online worden gekocht, zoals elektronica, schoenen, boeken en sportartikelen. Het grootst was de terugloop bij winkels die foto- en videoartikelen verkopen.

De afname bij kledingzaken ligt onder het gemiddelde. Wel is het aantal winkels voor baby- en kinderkleding gehalveerd.

Meer tuincentra

Het aantal supermarkten en tuincentra is sinds 2010 juist toegenomen. Ook zijn er meer woonwinkels en telefoonzaken.

In dezelfde periode is het aantal webwinkels verdrievoudigd, tot zo'n 40.000. Volgens het CBS kochten dit jaar 79 procent van de Nederlanders van twaalf jaar of ouder wel eens iets online; in 2012 was dat nog 64 procent.