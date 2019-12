Broer omgebrachte Alex Wiegmink: 'Balen dat Posbankzaak deels over moet'

Op de Mr. Big-methode kwam kritiek van de advocaat-generaal. De Hoge Raad deelt die kritiek en vindt dat er opnieuw gekeken moet worden of de bekentenissen wel gebruikt kunnen worden. "Want feitelijk was er een verhoorsituatie waarvan de verdachten niet wisten dat ze met de politie spraken", oordeelt de Hoge Raad.

Daardoor is volgens het hoogste rechtsorgaan de verklaringsvrijheid van de verdachte in het geding gekomen. Beide zaken waarin de methode werd gebruikt, zijn daarom terugverwezen naar het hof. Het gerechtshof in Den Haag zal de zaken opnieuw beoordelen.

Strijdbaar

Voor de broer van Alex Wiegmink is het een hard gelag, maar hij is strijdbaar. "Kom maar op", zegt hij. "Zoals Souris R. denkt dat hij minder straf kan krijgen, denken wij dat de straf wel eens hoger kan uitvallen. Dat is net zo goed mogelijk."

Souris R. is volgens zijn advocaat "zeer tevreden en enorm opgelucht" met het oordeel van de Hoge Raad. "Er zitten elementen in die operatie die je er toe kunnen brengen om dingen te zeggen die je niet hebt gedaan. Je wordt in die criminele omgeving getrokken en als je niet zegt wat zij willen horen dan kan je vertrekken. Op een gegeven moment geef je dan heel veel op, dus dan 'beken' je maar'", zegt de advocaat.