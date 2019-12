Kapelle kan maar geen geschikte burgemeester vinden

De raad boog zich daarom nog eens kritisch over dat functieprofiel en in september werd een tweede poging gedaan met een nieuwe vacature. Deze keer solliciteerden 14 mensen. Maar opnieuw voldeed volgens de vertrouwenscommissie niemand aan de profielschets voor 'de beste burgemeester van Kapelle'.

In een verklaring op de website van de gemeente staat dat de vertrouwenscommissie geen verklaring heeft waarom het niet lukt om een geschikte burgemeester te vinden. "Maar we zien wel dat er meer gemeenten zijn die er langer over doen om een passende kroonbenoemde burgemeester te vinden."

De vertrouwenscommissie zegt te betreuren dat de zoektocht naar een nieuwe burgemeester zo moeizaam verloopt. "Volgens ons is Kapelle een prachtige gemeente met verschillende bloeiende kernen en ook voldoende bestuurlijke uitdagingen voor de toekomst." Volgende maand wordt met de commissaris van de koning besproken hoe het nu verder moet met de vacature, schrijft Omroep Zeeland.