Boeren sluiten akkoord met kabinet over stikstofmaatregelen

Het kabinet en dertien land- en tuinbouworganisaties zijn het eens geworden over de aanpak van de stikstofproblemen. Bronnen bevestigen een bericht daarover van Nieuwe Oogst, het blad van belangenbehartiger LTO-Nederland.

Belangrijkste afspraak is dat boeren niet gedwongen worden om hun bedrijf te verkopen aan de overheid en te stoppen. Ook komt er geen algehele krimp van de sector. Het is niet duidelijk of de boeren die vanavond demonstreerden bij het Binnenhof op de hoogte zijn van de afspraken en of ze die steunen.

Ontbijt op het Catshuis

Het pakket is gisteren besproken bij een ontbijt op het Catshuis. Daar was naast minister Schouten ook premier Rutte aanwezig.

Dit waren de reacties na afloop van het ontbijt: