'Afghaans gezin uit Burgum mag detentiecentrum morgen verlaten'

Het Afghaanse gezin dat vorige week vanuit het azc in Burgum naar een detentiecentrum in Zeist is overgebracht, mag daar morgen vertrekken. Het mag weer naar een azc totdat er een definitief besluit over hun toekomst is genomen. Dat hebben vrienden van het gezin te horen gekregen.

Het uit twee ouders en vijf kinderen bestaande gezin kwam vier jaar geleden naar Nederland en woonde in het azc in het Friese Burgum. De Immigratie- en Naturalisatiedienst wil ze terugsturen naar Afghanistan.

Omdat vier gezinsleden van de islam op het christendom zijn overgestapt, lopen ze daar groot gevaar, zo wordt gevreesd. Ze moesten Afghanistan verlaten nadat de oudste zoon zich tot het christendom had bekeerd, zegt dominee Buitenhuis uit Burgum. In Nederland zijn de vader en twee andere kinderen ook christen geworden.

Protestwake

Vorige week dinsdag werd het gezin in alle vroegte naar het detentiecentrum in Zeist overgebracht. Tientallen dorpsgenoten hielden daar zondag een protestwake met gezang en toespraken.

Buitenhuis is erg opgelucht, al weet hij niet of het gezin terugkeert naar Burgum. Hij hoopt het wel. "Dan kunnen ze in ieder geval de Kerst bij vrienden en in een vertrouwde omgeving afwachten. En de kinderen kunnen weer naar hun eigen school."