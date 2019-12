Brand in transformator Hummelo, NL-alert gestuurd naar omwonenden

Bij een transformator van stroomnetbeheerder Tennet in Hummelo is brand uitgebroken. Volgens Omroep Gelderland staat het hoogspanningsstation van zo'n twintig bij twintig meter volledig in brand.

Meerdere blusvoertuigen van de brandweer zijn ter plaatse, maar kunnen nog niet beginnen met blussen omdat het nu nog te gevaarlijk is. Eerst moet Tennet de stroom afschakelen.

Bij de brand komt veel rook vrij. Die rook trekt ook de gemeentegrens over richting Doetinchem. Er is daarom een NL-Alert verstuurd waarin mensen worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten. Een meetploeg van de brandweer brengt in kaart of er schadelijke stoffen vrijkomen.

Volgens Tennet veroorzaakt de brand geen stroomstoring in de omgeving.