Gemeente Drimmelen blokkeert komst legale wietkwekerij voor overheidsproef

De gemeente Drimmelen blokkeert de komst van een legale wietkwekerij van Project C, een organisatie die zich inzet voor gereguleerde teelt van cannabis. Project C wilde zijn intrek nemen in een groot kassencomplex in de gemeente.

In het complex, dat een oppervlakte heeft van 30.000 vierkante meter, zou jaarlijks ruim 12 ton cannabis kunnen worden geteeld.

Naar eigen zeggen was Project C "in een vergevorderd stadium met de overname van de grote teeltfaciliteit". "Gisteren heeft burgemeester De Kok, na raadpleging van het voltallige college en de gemeenteraad, aan de organisatie laten weten dat hij geen medewerking gaat verlenen aan vestiging van een kweekfaciliteit binnen zijn gemeentegrenzen", schrijft Project C in een verklaring.

Drimmelen doet niet mee aan de landelijke wietproef die het kabinet heeft ingesteld. "De gemeente Drimmelen heeft er moeite mee dat zij de lasten moet dragen die bij een productiefaciliteit komen kijken, terwijl de gekweekte cannabis voor steden als Breda en Tilburg bedoeld is." Verder bestaat de vrees dat er niet genoeg politie is en het imago van Drimmelen schade oploopt.