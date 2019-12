Na 25 jaar staat 'All I Want For Christmas Is You' voor het eerst op nummer 1

Mariah Carey wilde maar één kerstcadeau dit jaar: een nummer 1-notering in de Amerikaanse Billboard Hot 100-hitlijst. Met All I Want For Christmas Is You is het de zangeres gelukt.

Het nummer viert dit jaar een 25-jarig jubileum, maar stond nog nooit bovenaan de hitlijst. Omdat het lied in 1994 als EP werd uitgebracht en niet als single, mocht het destijds niet meedingen naar een notering. In 2000 veranderden de regels en dook All I Want For Christmas Is You ieder jaar op in de lijst. Hoger dan nummer 3 kwam het nummer echter niet.

Vanwege het jubileum besloot Carey haar kersthit dit jaar flink te promoten op sociale media. In november verscheen op YouTube een nieuwe versie van de bestaande clip, met nooit eerder vertoonde beelden. Op 20 december komt zelfs een gloednieuwe videoclip bij het nummer uit. Het is voor het eerst ook als single te koop.