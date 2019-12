Verdachte steekpartij Den Haag was ‘gevaar voor zichzelf en voor anderen’

De man die verdacht wordt van het neersteken van drie tieners op de Grote Marktstraat in Den Haag was al jaren in beeld bij justitie en hulpinstanties. Bij GGZ-instelling Parnassia stond hij zelfs bekend als een gevaar voor anderen. Dat schrijft Omroep West op basis van vertrouwelijke stukken.

Volgens de regionale omroep was de 35-jarige Luis P. in het verleden ook al betrokken bij geweldsincidenten. Een aantal jaren geleden werd hij in Frankrijk aangehouden nadat hij vanuit het niets op straat een willekeurige voorbijganger had geslagen.

Vorig jaar augustus werd hij opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis na het mishandelen van zijn moeder. Ook recent zou er nog een mishandeling zijn geweest. Twee weken voor het steekincident in het centrum van Den Haag moest hij zich daarom melden op het politiebureau Loosduinen voor een verhoor. Op die afspraak verscheen hij echter niet.

Gedwongen opname

Uit stukken die Omroep West in handen heeft, blijkt dat P. in de loop der jaren bij verschillende instanties onder behandeling stond. Dit voorjaar bepaalde een rechter nog dat een gedwongen behandeling noodzakelijk was voor P. "Door zijn stoornis zal betrokkene gevaar veroorzaken. Hij zal zichzelf verwaarlozen en maatschappelijk ten onder gaan." Ook is er volgens de rechter gevaar voor "fysieke agressie richting anderen".

Een psychiater die hem op dat moment behandelde, sprak van een psychotisch toestandsbeeld, met hallucinaties en wanen. De arts adviseerde P. onder dwang zijn medicijnen te laten nemen, omdat zonder medicatie het gevaar zou bestaan dat P. anderen iets aandoet.

In oktober werd geconstateerd dat de behandeling aansloeg en dat P. kon worden overgeplaatst naar een vrije woonvorm van de Kessler Stichting. In een opvang waar ook daklozen verblijven werd zijn behandeling voortgezet en kon hij werken aan terugkeer naar de maatschappij.

'Verschrikkelijk'

Betrokken instanties willen vanwege de privacy niet reageren op vragen van Omroep West. Wel zegt een woordvoerder van de gemeente dat GGD Haaglanden onderzoek doet naar de kwestie.

GGZ-instelling Parnassia laat weten het verschrikkelijk te vinden wat er is gebeurd, "voor slachtoffers en naasten". De instelling wijst erop dat het gebruikelijk is dat als de situatie verbetert, patiënten buiten Parnassia kunnen worden behandeld.

"Dit gaat altijd onder de voorwaarde dat de patiënt zich aan zijn behandelplan houdt. Bijvoorbeeld het nemen van medicatie. Of dat hij elke week met een psychiatrisch verpleegkundige praat", aldus een woordvoerder.

Of P. ook daadwerkelijk zijn medicijnen nam, is niet duidelijk. Ook weer vanwege de privacy mogen instanties daar niets over zeggen.

Bij het steekincident raakten drie tieners gewond: