Justitie in hoger beroep in zaak moord op 16-jarige Hümeyra

Het OM is het ook niet eens met de lengte van de gevangenisstraf die de rechtbank aan E. heeft opgelegd. "Omdat de rechtbank van mening is dat er sprake is van doodslag in plaats van moord, is de opgelegde gevangenisstraf flink lager dan de twintig jaar die de officier tijdens de zitting heeft geëist", schrijft het OM in een verklaring.

Het OM eist ook nog een schadevergoeding voor immateriële schade aan de nabestaanden, maar volgens de rechtbank is er onvoldoende bewijs dat de psychische klachten van de nabestaanden zijn ontstaan door het overlijden van Hümeyra. Dat is ook nog een reden dat het OM in hoger beroep gaat.