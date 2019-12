Timmermans: boeren houden vast aan verouderd systeem

Eurocommissaris Frans Timmermans begrijpt niet waarom Nederlandse boeren de straat op gaan om een systeem verdedigen dat volgens hem niet meer van deze tijd is. In een debat in het Europees Parlement over zijn 'Green-Deal', de plannen om de klimaatverandering tegen te gaan, zei hij het jammer te vinden dat boeren aan oude, achterhaalde ideeën vasthouden in plaats van juist nu te veranderen.

"De laatste twintig jaar is het landbouwbeleid vooral een kwestie van niet te veel klagen, dan blijft alles bij het oude." En dat is volgens de man die binnen de nieuwe Europese Commissie verantwoordelijk is voor het klimaat- en milieubeleid niet meer van deze tijd. Hij wil het landbouwbeleid de komende jaren drastisch veranderen en vergroenen.

"Geen pesticiden meer, maar biodiversiteit, daarvoor hebben we juist meer boeren nodig, niet minder. Maar wél boeren die het anders doen." Volgens Timmermans hebben boeren geen kans om te overleven als ze blijven vasthouden aan de huidige intensieve manier van produceren. "Zo hebben ze geen kans om te overleven."

Bekijk hier de toespraak van Timmermans: