Bijbel wordt opnieuw vertaald in het Fries

Na ruim veertig jaar komt er een nieuwe bijbelvertaling in het Fries uit. Liefhebbers moeten nog wel even geduld hebben: hij ligt pas over vier jaar in de winkel.

Een Friese kerkcommissie en het Nederlands Bijbelgenootschap werken samen om de nieuwe, eigentijdse vertaling mogelijk te maken. Ze krijgen daarvoor geld van kerken, particulieren en de provincie Fryslân.

De huidige Friese vertaling van de Bijbel dateert uit 1978. Sindsdien is het Fries volgens projectleider Lútsen Kooistra veranderd, waardoor bepaalde woorden en begrippen niet meer door iedereen worden begrepen. "Grime (woede) en temûk (in het geniep) zijn daar voorbeelden van. Ook hebben bijbelwetenschappers nieuwe inzichten gekregen in betekenissen en verbanden in de oorspronkelijke bijbel. Deze worden verwerkt in het vertaalwerk."

Voor de vertaling wordt gebruikgemaakt van de brontekst in het Hebreeuws en Grieks. Zeven à negen vertalers onder leiding van drie hoogleraren moeten de klus dus in een jaar of vier klaren.