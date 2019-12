Bouwers morgen de weg op tegen stikstofregels, boeren doen mogelijk mee

Een woordvoerder van Bouw in Verzet zei tegen de NOS dat er langzaamaanacties op wegen worden gehouden. "Dat hebben we bij tal van gemeenten aangemeld. Als mensen daardoor stil komen te staan, kunnen wij daar niks aan doen." De acties zijn niet tegen distributiecentra van supermarkten gericht.

De woordvoerder verwacht honderden deelnemers en hij denkt dat ook individuele boeren zich zullen aansluiten. Er zijn verder bedrijven die zich hebben ingeschreven en met het hele bedrijf komen. De acties beginnen in de ochtendspits en eindigen in de buurt van snelwegen, waar de deelnemers rondjes gaan rijden.

In e-mails van Bouw in Verzet aan de gemeenten Woerden, Raalte, Waddinxveen, Lansingerland, Groenlo, Hendrik-Ido-Ambacht en Meierijstad staat dat er "mogelijk diverse acties/demonstaties" komen en dat geprobeerd wordt de overlast tot een minimum te beperken. Maar de garantie dat er geen overlast ontstaat kunnen de actievoerders niet geven.

Duitse boeren

Het CBL, de brancheorganisatie van supermarkten die een kort geding tegen de FDF had aangespannen, zegt op zijn hoede te zijn. "Het is naïef om te denken dat er nu helemaal niets gebeurt. Als vrachtwagens die naar een distributiecentrum willen of daarvandaan komen er niet door komen, is er ook sprake van een belemmering. Wij hebben in ieder geval contact met allerlei instanties, de politie is de volgende stap."

FDF riep na de uitspraak van de rechter boeren op geen actie te voeren bij distributiecentra van supermarkten. Gisteren werd bekend dat ook Duitse boeren zich bij hun Nederlandse collega's willen aansluiten.

Ondernemers uit de bouwwereld organiseerden op 30 oktober het bouwprotest op het Malieveld. Toen werd door de massale opkomst met bouwvoertuigen het verkeer op de A12 bij Den Haag stilgelegd. De politie sprak van een zeer gevaarlijke situatie.