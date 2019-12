Slob: vrij van school als ouder terugkeert van militaire missie

Minister Slob ziet er wel wat in om kinderen een dag vrij van school te geven, als een van hun ouders is teruggekeerd van een militaire missie in het buitenland. Op vragen van bijna alle partijen in de Tweede Kamer antwoordt hij dat hij daarover een brief zal schrijven aan de scholen.

In de Verenigde Staten bestaat de 'family day' na terugkeer van troepen die op missie zijn geweest. De Kamer vroeg Slob ook in Nederland zo'n dag mogelijk te maken, meteen na terugkomst van militairen.

De minister schrijft daarover dat volgens de Leerplichtwet het hoofd van de school leerlingen maximaal tien keer per jaar vrij kan geven op grond van "gewichtige omstandigheden".

Heugelijke gebeurtenis

Slob vindt dat de terugkeer van een ouder van een militaire missie daaronder valt, omdat het een bijzondere aangelegenheid is. "De terugkomst van een vader of moeder is een heugelijke gebeurtenis waar kinderen bij moeten kunnen zijn."

In zijn brief aan alle scholen zal hij hen wijzen op de mogelijkheid om deze reden bijzonder verlof te geven.