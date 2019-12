Paus maakt einde aan geheimhoudingsplicht, meer openheid in misbruikzaken

De pauselijke geheimhouding op juridische procedures over seksueel misbruik binnen de Rooms-Katholieke Kerk is opgeheven. Paus Franciscus heeft de maatregel vandaag bekendgemaakt op zijn 83ste verjaardag.

"Op de misbruiktop in het Vaticaan in februari werd al van verschillende kanten gevraagd om die geheimhouding op te heffen en dat heeft de paus nu dus gedaan", zei Vaticaan-correspondent Andrea Vreede op NPO Radio 1.

Transparantie

Er was veel kritiek op de pauselijke geheimhouding, omdat die vooral gebruikt zou worden om pedoseksuelen te beschermen, slachtoffers de mond te snoeren en het voor de politie onmogelijk te maken om beschuldigingen van seksueel misbruik te onderzoeken.

Het afschaffen van die geheimhouding schept veel meer transparantie in misbruikzaken binnen de kerk. "Slachtoffers en advocaten kunnen straks precies volgen hoe het met een aanklacht gaat, wie de priester is die is aangeklaagd, hoe dat proces verloopt en wat er uitkomt", aldus Vreede.

Leeftijdsgrens aangescherpt

Nog veel belangrijker is volgens haar dat er nu ook informatie mag worden uitgewisseld met buitenlandse civiele en juridische instellingen. "Getuigenverklaringen in kerkelijke processen kunnen nu dus ook worden opgevraagd door andere landen. Daardoor is veel meer samenwerking mogelijk dan tot nu toe het geval was."

Naast de afschaffing van de pauselijke geheimhouding heeft de paus ook een aantal definities van seksueel misbruik in de kerk aangescherpt. Het in bezit hebben van pornografisch materiaal is vanaf nu een misdrijf als daarop kinderen onder de 18 jaar zijn afgebeeld. "Dat was vroeger 14 jaar", zegt Vreede. "De paus heeft die leeftijdsgrens daarmee in lijn gebracht met wat in de wereld buiten de kerk gebruikelijk is."