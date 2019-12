Rotterdamse politie doet inval in onderzoek naar gouddiefstal

Een politieteam is vanochtend het Erasmushuis in het centrum van Rotterdam binnengevallen. De inval heeft te maken met een lopend onderzoek naar de diefstal van goud.

Volgens de politie gaat het om de diefstal van een grote hoeveelheid goud die enige tijd geleden is gepleegd. Op straat zijn politiemensen met automatische vuurwapens te zien.

In het pand is een bedrijf gevestigd bedrijf dat zich bezighoudt met de handel in goud, zegt een woordvoerder van de politie tegen de regionale zender Rijnmond.

De politie komt later vandaag met meer informatie.