Protest tegen sloop noodziekenhuis dat atoombom Hiroshima overleefde

De overheid zegt dat er sprake is van instortingsgevaar in de twee historische panden. Maar volgens NOS-correspondent Duits lijkt dat een gelegenheidsargument. "Doorgaans gaan gebouwen in Japan na 30 jaar tegen de vlakte. Er wordt altijd gezegd dat het voor de veiligheid is. Maar de echte reden is vaak eenvoudig: het is goed voor de economie."

Atoombomkoepel

Een derde gebouw dat de ontploffing doorstond, mag wel blijven staan. Tegenstanders van de sloop vinden het raar dat dit gebouw wel wordt verstevigd en de twee andere panden niet. "Doorgaans negeert de overheid protestacties", zegt Duits. Als dat ook nu het geval is, moeten de gebouwen uiterlijk voor 2022 tegen de vlakte.

Het bekendste gebouw in Hiroshima ter nagedachtenis aan de tragedie is de Atoombomkoepel (Atomic Bomb Dome) in het centrum van de stad. Hoewel de atoombom vlak boven het evenementengebouw tot ontploffing kwam, bleef het grotendeels overeind. De koepel is verstevigd teen mogelijke aardbevingen.

"Maar Atoombomkoepel kun je niet in", zegt Duits. "Deze twee gebouwen kun je juist gebruiken voor activiteiten, zeggen de actievoerders."