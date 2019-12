Veel minder journalisten tijdens werk gedood dan afgelopen jaren

Dit jaar zijn wereldwijd 49 journalisten tijdens hun werk gedood en dat is het laagste aantal sinds 2003. Dat meldt de organisatie Reporters Without Borders (RSF).

Alle slachtoffers zijn in hun eigen land gedood; geen enkele journalist kwam tijdens werk in het buitenland om het leven.

Vorig jaar kwamen tussen 1 januari en 1 december nog ruim 80 journalisten om tijdens hun werk.

Vooral het aantal slachtoffers in Syrië, Jemen en Afghanistan is afgenomen. Dat komt onder meer doordat vanwege de onveilige situatie minder journalisten daar aan het werk gaan.

Mexico onveilig land

De meeste doden vielen dit jaar in Mexico (10). Het waren er twee meer dan vorig jaar. Een verklaring daarvoor geeft RSF niet, maar waarschijnlijk heeft dat hoge aantal te maken met het drugsgeweld in het land.

Reporters Without Borders zegt dat er ondanks de daling van het aantal gedode journalisten nog steeds reden is tot ongerustheid. Zo zitten er nog bijna vierhonderd journalisten vanwege hun werk in de gevangenis en dat zijn er tientallen meer dan vorig jaar. Vooral in China, Egypte en Saudi Arabië worden journalisten gevangen gehouden.