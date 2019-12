Oud-rector UvA plagieerde niet, maar was wel slordig

Oud-rector Dymph van den Boom van de Universiteit van Amsterdam heeft zich niet schuldig gemaakt aan plagiaat, maar is wel slordig geweest. Dat concludeert een externe commissie die in opdracht van de UvA onderzoek deed naar Van den Boom.

Het onderzoek werd ingesteld na een artikel in NRC van afgelopen juni. Daarin stond dat Van den Boom zich jarenlang en veelvuldig schuldig maakte aan plagiaat.

Zo wemelde het proefschrift uit 1988 van ontwikkelingspsychologe Van den Boom volgens NRC van teksten die zonder correcte bronvermelding waren overgenomen van anderen. Iets soortgelijks zou hebben gespeeld bij een aantal dies-toespraken die ze in haar periode als rector magnificus (2007-2017) bij universiteitsjubilea hield.

Geen gepronk

Over het proefschrift laat de commissie weten dat op de manier van werken van Van den Boom het een en ander valt aan te merken. Grote stukken tekst zijn woordelijk overgenomen uit andere bronnen, zonder duidelijke markering.

Van plagiaat, oftewel het pronken met andermans veren, is echter geen sprake. "Steeds is in voldoende mate duidelijk dat de auteur het werk van anderen beschrijft en zich dit niet heeft toegeëigend als ware het haar eigen werk."