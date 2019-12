Twee miljoen handtekening tegen homoseksuele Jezus in kerstspecial op Netflix

Bijna twee miljoen mensen in Brazilië hebben een petitie getekend tegen de kerstspecial van een komedieserie op Netflix. In de aflevering, The First Temptation of Christ, is Jezus een homoseksuele man. Veel christenen in Brazilië zijn daardoor beledigd. Met de petitie hopen ze dat de serie door de streamingsdienst wordt verwijderd.

De serie wordt gemaakt door de Braziliaanse YouTube-komediegroep Porta dos Fundos. De groep zelf noemt het "artistieke vrijheid en humor door middel van satire". Ze gebruiken de meest uiteenlopende culturele thema's van de samenleving, schrijven ze in een verklaring.

"We geloven dat vrijheid van meningsuiting essentieel onderdeel is van onze democratie." De groep won vorig jaar nog een Emmy voor de vakantiespecial.

In de kerstspecial van dit jaar is te zien hoe Jezus zijn vriend Orlando thuis aan zijn familie voorstelt: