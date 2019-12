Boeing bevriest volgende maand productie van geplaagde 737 MAX

Vliegtuigfabrikant Boeing stopt volgende maand tijdelijk met de productie van toestellen van het type 737 MAX. Toestellen van de voorheen populaire vliegtuigenserie worden al negen maanden aan de grond gehouden na twee vliegtuigcrashes in korte tijd. Bij die ongelukken na problemen met een navigatiesysteem kwamen meer dan 300 mensen om het leven.

De beslissing komt na overleg over het besluit van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA om de toestellen niet meer voor 2020 de lucht in te laten. Er gingen geruchten over ontslagen naar aanleiding van de opschorting van de productie, maar Boeing zegt dat personeel tijdelijk verplaatst wordt naar andere projecten.

Boeing, een van de grootste vliegtuigbouwers ter wereld, kampt sinds de 737 MAX aan de grond wordt gehouden met teruglopende winsten. Tot nu toe zouden de problemen met de vliegtuigenserie Boeing ruim 9 miljard dollar hebben gekost.