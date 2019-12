Italiaanse Serie A krijgt veel kritiek op antiracismecampagne met apen

simonefugazzotto

L'idea di questa campagna nasce da lontano, era il 26 dicembre ed ero allo stadio a vedere Inter - Napoli, partita incredibile decisa all'ultimo minuto dal mio Hermano @lautaromartinezz10 . Sento (ma non era di certo la prima volta) insulti e versi di scimmia contro un grandissimo giocatore, era @kkoulibaly26 . Mi sale una tale rabbia che quasi di riflesso mi arriva un idea, perché non smettere di censurare la parola scimmia nel calcio ma rigirare il concetto e affermare invece che alla fine siamo tutti scimmie? Perché se siamo essere umani, scimmie, anime reincarnate, energia o alieni chissenefrega, l'importante è sentire un concetto di eguaglianza e fratellanza. Grazie alla testardaggine mia e di @fabicutri , con l'appoggio fondamentale di @seriea e #infront abbiamo reso realtà quell'idea nata in uno stadio mesi fa. Ho dipinto il trittico in un altro stadio, l'Olimpico di Roma durante la finale di coppa Italia e l'immagine è finita a tutta pagina su @gazzettadellosport e @corrieredellosport più svariati siti e testate.