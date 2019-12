Taghi zat dus toch in Dubai, 'gevaar na arrestatie niet geweken'

Verrassend is het dus niet dat Taghi in Dubai is ingerekend - maar het is wel opvallend. Dubai is bij criminelen juist in trek, omdat uitlevering met Nederland lastig zou zijn.

Taghi kan zijn uitlevering aan Nederland aanvechten, zei advocaat Geert-Jan Knoops daar vandaag over. "Het is dan aan een uitleveringsrechter in Dubai om te beslissen of hij wordt uitgeleverd. Zo niet, dan is Taghi daar vrij man. Maar zonder enig verdrag zal een uitleveringsrechter niet zomaar akkoord gaan."

En Knoops ziet meer problemen, zei hij tegen onze verslaggever: