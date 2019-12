Kritiek op China om Oeigoeren neemt toe, maar nog nauwelijks harde veroordeling

Ook vanuit de politiek werd er oorspronkelijk veel steun uitgesproken voor de Oeigoeren. "In 2009 noemde Erdogan de situatie in Xinjiang gelijk aan genocide. Maar de kritiek die hij toen had is langzaam verstomd. De regering is heel voorzichtig geworden in zijn commentaar."

Chinese investeringen

Die trend is breder te zien in de Golfregio. Deze zomer ondertekenden 22 westerse landen, waaronder Nederland, een brief waarin ze de onderdrukking van de Oeigoeren veroordeelden. Op hetzelfde moment was er een tweede kamp met 37 landen die vrijwel het tegenovergestelde beargumenteerden. Zij stelden dat China in Xinjiang succesvol handelt in de bestrijding van terrorisme en religieus extremisme.

Landen als Algerije, Bahrein, Egypte, Saudi-Arabië en Qatar ondertekenden de brief. De drijfveer voor deze steun is volgens deskundigen voornamelijk economisch. "Nu Turkije het de laatste jaren economisch moeilijk heeft, zijn Chinese investeringen voor Turkije van levensbelang", zegt Waagmeester. "Ook Erdogan spreekt zich nu niet meer hard uit."

'Vrijwillige herscholingskampen'

In China zitten volgens experts 1 tot 1,7 miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden vast in detentiekampen. Peking ontkende lange tijd het bestaan van de kampen voor de islamitische etnische minderheid, maar kon hier door toenemende druk niet langer mee doorgaan.

Nu spreekt men in China van 'vrijwillige herscholingskampen', waar volgens hen terrorisme wordt bestreden. "Zo framen ze dat", zegt correspondent Sjoerd den Daas vanuit China. "Maar alles wat je nu ziet gebeuren heeft veel weg van culturele genocide."