Woensdag boerenacties bij tientallen distributiecentra supermarkten in hele land

Boerenactiegroep Farmers Defence Force wil woensdag actievoeren bij distributiecentra voor supermarkten in heel Nederland. Daarvoor zijn ruim veertig locaties uitgekozen, blijkt uit een brief die de organisatie heeft gestuurd naar de gemeentes waar de distributiecentra zijn gevestigd.

De brief, met een lijst van alle locaties, is in handen van de NOS. FDF wil geen inhoudelijke toelichting geven en baalt dat de brief naar buiten is gekomen. De actiegroep had gehoopt dat de aankondiging geheim kon blijven tot woensdagochtend. Nu wacht FDF de uitspraak in het kort geding af; mogelijk verbiedt de rechter de acties en dan gaan ze niet door.

De gemeentes zijn toch ingelicht omdat demonstraties vooraf moeten worden aangemeld. Farmers Defence Force (FDF) verwacht bij elk distributiecentrum ongeveer 200 tot 1500 betogers, zo schrijft de groep in de brief aan de gemeentes.