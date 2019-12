Autocrosser die inreed op publiek, herinnert zich volgens zijn vader niets

De 21-jarige man die in september bij de autocross in Leende inreed op het publiek kan zich niets meer herinneren van het voorval. Dat zegt zijn vader tegen Omroep Brabant. De rechtbank bepaalde vandaag dat de man voorlopig vast moet blijven zitten. Bij de aanrijding raakten vijf mensen gewond.

Volgens de vader denkt zijn zoon als een jongen van 16. Ook zou hij op het moment van de aanrijding een black-out gehad hebben omdat hij zijn medicijnen tegen depressies niet had ingenomen.

Vanwege de psychische gesteldheid van de man wil zijn advocaat dat hij volgens het jeugdrecht wordt berecht. Volgens de advocaat weet de autocrosser dat hij iets heel doms heeft gedaan.

Ruzie

De 21-jarige man uit Reuver reed op 15 september het publiek in tijdens de prijsuitreiking van de Autocross Leende. Getuigen verklaarden dat hij ruzie kreeg om een rit die om veiligheidsredenen was geannuleerd. Daarop zou hij met zijn auto het publiek zijn ingereden.

Vijf mensen raakten gewond. Een van hen liep een verbrijzelde knie op. Het Openbaar Ministerie sprak van "een totaal idiote actie" en beschuldigt de man van poging tot doodslag. Op 10 februari begint het proces tegen hem. De rechter heeft besloten dat hij tot die tijd vast moet blijven zitten.

Op het moment dat de man het publiek inreed zat er een meisje van 17 bij hem in de auto. Zij werd na het incident samen met de man aangehouden. In eerste instantie nam ze de schuld op zich, maar een groot aantal getuigen zei dat het haar vriend was die achter het stuur zat. Na enkele dagen werd het meisje weer vrijgelaten.