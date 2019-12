Broekers neemt extra maatregelen tegen asielzoekers uit Moldavië

Staatssecretaris Broekers-Knol van Justitie neemt extra maatregelen tegen de groeiende instroom van asielzoekers uit Moldavië. Vorige maand dienden 480 Moldaviërs een asielverzoek in, maar ze maken nauwelijks kans op een verblijfsvergunning.

Broekers schrijft aan de Tweede Kamer dat er een speciaal team van de Immigratie- en Naturalisatiedienst is opgericht om de asielaanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Binnen drie tot vier weken moet er een besluit genomen zijn, waarna de Moldaviërs moeten vertrekken.

Ondertussen worden ze ondergebracht in sobere opvang. Ze krijgen geen zakgeld, zoals andere asielzoekers. Wel wordt er voor eten en toiletartikelen gezorgd. De Moldaviërs moeten zich regelmatig melden, om te voorkomen dat ze uitzetting ontlopen.

Touringcar

Vorige maand kwamen opvallend veel Moldaviërs naar Nederland. Op 18 november stopte er een touringcar in de buurt van het aanmeldcentrum in Ter Apel. De 65 passagiers, allemaal uit Moldavië, liepen zelf de laatste 500 meter.

Op zich staat Moldavië, een voormalige Sovjetrepubliek, niet op de lijst van landen waar uitgeprocedeerde asielzoekers veilig naartoe kunnen terugkeren. Toch was er de afgelopen drie jaar geen enkele keer reden om een asielverzoek uit dat land in te willigen. Het is dan ook een raadsel waarom de Moldaviërs nu zo massaal naar Nederland komen.

De Koninklijke Marechaussee houdt sinds vorige maand specifieke controles aan de grens, gericht op Moldaviërs. Om vertrek te bespoedigen kunnen ze 40 euro krijgen als tegemoetkoming in de kosten van de reis van het vliegveld in Moldavië naar huis. Ze krijgen dat bedrag pas als ze daadwerkelijk uitreizen.