Crimineel Ridouan Taghi aangehouden in Dubai

Voor informatie die zou leiden tot de aanhouding van de crimineel werd vorig jaar een beloning van 100.000 euro uitgeloofd. Het Openbaar Ministerie typeerde de criminele groep van Taghi en zijn rechterhand Said Razzouki als "een goed geoliede moordorganisatie".

Taghi is hoofdverdachte in het zogenoemde Marengo-proces, waarin vijf moorden en meerdere liquidatiepogingen worden behandeld. Kroongetuige in het liquidatieproces is Nabil B., die bij de politie belastende verklaringen aflegde over Taghi en zijn organisatie.

Moord op broer kroongetuige

Een week nadat bekend was geworden dat B. die verklaringen had afgelegd, werd zijn broer, die nergens iets mee te maken had, doodgeschoten in Amsterdam. Vandaag werd de dader in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel.

In september werd de advocaat Derk Wiersum, een van de twee advocaten van B., doodgeschoten bij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. Een neef van Taghi werd aangehouden voor betrokkenheid bij die moord. Vorige week werd duidelijk dat B. nog geen nieuwe advocaat heeft.