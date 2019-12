Geweld en woede over 'discriminerende' immigratiewet India breidt zich uit

Demonstranten in Assam vrezen dat veel migranten zich door de nieuwe wet zullen willen vestigen in de Indiase grensgebieden.

De nieuwe wet is namelijk bedoeld om onderdak te bieden aan vervolgde minderheden uit buurlanden Bangladesh, Afghanistan en Pakistan. Illegalen uit deze landen kunnen voortaan een Indiaas paspoort krijgen. Maar dan moeten ze wel hindoe, sikh, boeddhist, christen, jainist of parsi zijn. Moslims komen er niet voor in aanmerking.

Statelozen

De 180 miljoen moslims in India maken zich ook zorgen over een andere recente ontwikkeling. Door de bijwerking van het burgerregister in Assam is sinds augustus een deel van hen stateloos geworden. "Bijna 2 miljoen mensen hebben niet de juiste papieren om aan te tonen dat ze Indiaas burger zijn", zegt André.

Het gaat vaak om arme mensen. Die hebben om verschillende redenen niet de benodigde documenten voor het staatsburgerschap. Een deel van de twee miljoen statelozen is hindoe. Die hoeven zich volgens de regering geen zorgen te maken.

André: "Terwijl van de moslims wordt aangenomen dat ze illegaal uit Bangladesh zijn gekomen. En dat ze mogelijk in detentiekampen terechtkomen om gedeporteerd te worden. Omdat dit systeem in heel India ingevoerd gaat worden, maken moslims in heel het land zich grote zorgen."

De moslimgemeenschap van India is al langer bezorgd over de hindoe-nationalistische agenda van premier Modi. De VN heeft zich negatief uitgesproken over de omstreden immigratiewet.