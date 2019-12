Podcast De Dag: deze dingen gingen wél goed op de klimaattop in Madrid

Vanuit heel de wereld stroomden gisteren teleurgestelde reacties binnen op het resultaat van de klimaattop. De onderhandelingen in Madrid werden afgesloten met een minimaal akkoord. Toch zijn er ook dingen die wél goed zijn gegaan, zegt specialist emissierechten Jos Cozijnsen. In De Dag legt hij uit waar landen succesvolle afspraken over hebben gemaakt.

Cozijnsen is juist positief over de uitkomsten van Madrid. "Echt het geklets en geklaag van 'we redden het niet'. Op deze top ging het helemaal niet over strengere doelen. De straat roept om echte actie en dat komt op de top van volgend jaar aan de orde."