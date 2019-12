Hogere celstraf voor moord op broer kroongetuige

De man die vorig jaar maart de broer van een kroongetuige doodschoot, heeft in hoger beroep een hogere straf gekregen. De 41-jarige Shurandy S. moet 28 jaar de cel in, zo vonniste het hof vandaag in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. De rechtbank had hem in januari nog veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar.

De straf van het hof is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De rechter noemde S. in zijn uitspraak "buitengewoon kil, berekenend en genadeloos".

Het slachtoffer werd volgens het OM vermoord omdat zijn broer, Nabil B., getuigt tegen een groep criminelen in het liquidatieproces Marengo. Hoofdverdachte daarin is de voortvluchtige Ridouan Taghi.

S. schoot Reduan B. op 29 maart 2018 in zijn bedrijf in Amsterdam-Noord dood. Hij kreeg 100.000 euro voor voor de moordopdracht. S. heeft de liquidatie inmiddels bekend, maar zei niet te weten wie het slachtoffer was.

'Gratuite' medeleven

De rechtbank zag in januari geen reden om aan te nemen dat S. wist dat het om de broer van een kroongetuige ging. Daarom werd dat niet meegewogen in de straf en viel die lager uit dan de eis. Vervolgens ging het OM in hoger beroep.

Volgens het hof is door het vele zwijgen van S. tijdens de zaak niet te achterhalen waarvan S. wel en niet op de hoogte van was. Volgens de rechter is het exacte motief alleen "van ondergeschikt belang", omdat S. met name de jonge kinderen van het slachtoffer "onherstelbaar en onnoemelijk veel" leed heeft aangedaan.

Verder is door zijn zwijgen lastig te bepalen of hij nog eens een liquidatie zou uitvoeren.

S. zei eerder voor de rechter wel spijt te hebben van de moord. Hij zei zich "intens schuldig" te voelen. De rechter noemde dat medeleven vandaag "gratuite".

Ook geloofde hij niet dat S. tijdens het plegen van de moord in de war was, zoals hij beweerde, omdat S. maanden voor zijn daad zich al bereid had verklaard iemand te liquideren.