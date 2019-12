Nederland krijgt er drie ambassades bij, waarvan een écht nieuwe

Nederland krijgt er drie ambassades bij. Twee zijn ambassadekantoren in Afrika die worden opgewaardeerd. Een is helemaal nieuw, die komt in de Armeense hoofdstad Jerevan.

Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is Armenië van strategisch belang omdat het ligt ingeklemd tussen Rusland, Turkije en Iran. "Sinds de zogenaamde 'fluwelen revolutie' in april 2018 is de nieuwe regering bezig het land te moderniseren en corruptie te bestrijden. Nederland kan dit proces ondersteunen", stelt het ministerie.

Het CDA en de ChristenUnie hadden zich hiervoor sterk gemaakt. Armenië is het enige land in de regio waar Nederland nog geen ambassade heeft.

Hogere regeringsregionen

De twee kantoren in Niger en Burkina Faso die worden opgewaardeerd, zijn nu dependances van de ambassade in Mali. Opwaarderen betekent meer personeel en dat er een ambassadeur wordt aangesteld. Met dit besluit komt minister Blok van Buitenlandse Zaken tegemoet aan een wens van D66.

Bij de versterking van de twee posten spelen de aanpak van migratie en terrorisme een belangrijke rol, schrijft Blok aan de Tweede Kamer. "Een extra argument is dat een ambassadeur beter toegang heeft tot de hogere regeringsregionen. Daarmee kan Nederland zijn belangen in die landen beter behartigen."

Wereldwijd heeft Nederland zo'n 140 diplomatieke posten.