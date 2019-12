Skiënde kerstmannen en ijspegels aan het plafond: tuincentra is niets te gek

Twee luizen in de pels van de tuincentra zijn ketens als Action en Ikea. "Kerst is ontzettend belangrijk voor ons", zegt een woordvoerster van Action. Cijfers wil het bedrijf niet geven.

"Je ziet door de jaren heen wel verschuivingen. Het gaat nu niet meer alleen om specifieke kerstversiering, maar ook om allerlei aanverwante artikelen als plaids, kussens en kaarsen. Mensen willen het thuis gezellig en warm maken. Gezellig tafelen hoort daar ook bij. De dinerkaarsen zijn helemaal terug van weggeweest, net als de kleuren rood, groen en goud."

Ook de adventskalenders zijn volgens het bedrijf enorm populair.

Ikea

"Kerst is natuurlijk bij uitstek een feest dat in de huiselijke kring wordt gevierd", zegt een woordvoerster van Ikea Nederland die eveneens vaag blijft over omzetten. "Daarom hebben we al jaren een uitgebreide collectie met kerstartikelen. En voor de negende keer verkopen we in Nederland ook kerstbomen. Met de kerstbomenactie hopen wij extra klanten te binden."

Opvallend detail: van alle kerstartikelen die Ikea verkoopt, staat inpakpapier onbetwist op één.

Kringloopwinkels

Voor de kringloopwinkels wordt Kerstmis ook steeds belangrijker. "Vanaf januari krijgen we alweer ballen, kunstbomen en andere kerstartikelen binnen. En in november gaan de kerstmarkten dan los. Bij de opening staan soms honderden mensen voor de deur", aldus woordvoerder Leonie Reinders namens de kringloopbedrijven in het NOS Radio 1 Journaal.

Volgens haar zijn veel consumenten uit op tweedehandskerstspullen: "Als je een gebruikt product koopt, is dat echt veel beter voor het milieu dan dat er iets nieuws geproduceerd moet worden."

En mensen komen niet alleen in de kringloopwinkel omdat ze dan duurzaam bezig zijn: "Hier vind je kerstballen voor tien cent. Dat is toch geweldig? En alle artikelen zijn uniek. Er is niets hetzelfde."